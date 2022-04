Gill FREON

Yoga du Rire en ENTREPRISES

Nous intervenons en entreprise sur: " la gestion du stress par le Rire, le bien-être au travail "

Bien-être au travail = Productivité.

"La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines." Antoine de Saint-Exupéry

Le stress et ses conséquences coûtent trop cher aux entreprises

Les scientifiques sont unanimes : les taux de réussite montent en flèche quand les individus au travail sont positifs et de bonne humeur. Les études réalisées à Harvard concluent qu’un cerveau positif apportent +31% de productivité, 37 % de performances supplémentaires dans les ventes, les décideurs, eux, sont 19% plus rapides et plus précis. En France, ces dernières commencent à comprendre tout l’intérêt de rire au travail…Une récente étude américaine vient confirmer que 15 minutes de yoga du rire pendant 14 jours changent bénéfiquement les paramètres clefs de l’entreprise…

Rire en entreprise permet de diminuer l'absentéisme et de prévenir le "burn-out".



En invitant le rire dans une équipe, on favorise un climat de détente et de confiance, on stimule l'énergie de groupe, la créativité, on réinjecte de la motivation et de l'implication, on dynamise les projets dans une ambiance coopérative et productive.

Avantage pour l’entreprise :

Un collaborateur qui rit est un collaborateur moins stressé et beaucoup plus efficace.

Faîtes l'expérience au sein de votre établissement de nos ateliers dynamiques, stimulants et efficaces pour combattre le stress.

Pratiquée de manière hebdomadaire, une séance s'intercale facilement sur la pause déjeuner. En événementiel, la séance est idéale pour les clubs d’entrepreneurs, pour les séminaires annuels. Dans ces cas, la séance est plus longue (1h à 3h) et peut s'adresser à plusieurs centaines de personnes.

Nous nous déplaçons au sein de vos locaux. Nous étudierons avec vous vos besoins, vos attentes et vos contraintes et vous proposerons des séances adaptées.

Pour plus d'informations Contact: Association "envol’émoi" envolemoi123@gmail.com

www.facebook.com/envolemoi123

Nous croyons, sincèrement que le Rire est la nouvelle méthode de management, de fédération et de développement dans et autour de l'entreprise.



