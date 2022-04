Claire GUYONNET

Suite à une reconversion professionnelle, j'ai eu l'opportunité d'être formée au sein de l'Ecole de la Banque et du Réseau en qualité de Conseillère Financière et en parallèle valider le Titre Attaché Commercial afin de maîtriser les services et produits bancaires et financiers et les techniques commerciales. Consciensieuse des enjeux de mes employeurs, j'aspire à mettre à profit mes capacités de travail organisationnelles et mon sens relationnel au service de la relation client inscrit dans la durée.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Prospection commerciale

Veille concurrentielle

Négociation

Animation commerciale

Techniques de vente