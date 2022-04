Sensibilisée aux enjeux industriels et à la l'optimisation de la qualité, je suis actuellement en recherche active d'un poste à responsabilité dans le domaine de la qualité-sécurité sur la France entière.



Mon poste précédent en tant qu’assistante qualité et adjointe Responsable Qualité au sein du laboratoire INELDEA et de SAIPOL m’a permis de participer au contrôle qualité produit et à la mise en place et au maintien des certifications ISO 9001, 22000, EFISC et GMP+ tout en assurant les taches quotidiennes du service qualité.



Adaptable et disponible immédiatement, Je souhaite poursuivre dans cette voie et mettre à profit mes compétences au service d’une entreprise innovante ou la qualité est au cœur de son processus et présente à chaque maillon de la chaîne de valeur.



Claire HAGET



Mes compétences :

autonome

CCD

Curiosité

Qualité

Recherche

Responsable qualité

Sécurité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit