Claire HAMCHIN

Je suis devenue au cours de ces 17 années d''expérience une passionnée du Retail, des marques et des réseaux de distribution.

J'ai compris la valeur de la marque lorsque j'ai piloté des plans de développement sur des marques reconnues pour leur dynamique d'innovation. Que ce soit à travers le management de catégories de produits ou l'animation d'un réseau de points de vente.. j'ai développé une culture du commerce et des clients.

Je suis attirée par les places commerçantes où sont liées le marketing et le business. J'ai exprimé mon expérience de la distribution à travers plusieurs approches: construction de dispositifs marketing 360, construction de partenariats pour le référencement produits et la visibilité en linéaire, développement d'image d'enseigne et actions multicanales pour la conquête de clients.



RECONNAISSANCES ET PRIX:

1- Prix des ventes et du marketing 3M, atteinte des objectifs sur les indicateurs de performance (ventes, stocks et parts de marché)

2- Grand Prix Marketing 2013, nomination Audencia Alumni Awards

3- Différentes Interview dans la presse spécialisée marketing

4- Prix 'Stratégies” pour la campagne Post-it® Index en 2003



DOMAINES DE COMPETENCES:

- Analyse stratégique: analyse des marchés, études consommateurs et shoppers, analyses catégorielles et ventes, positionnement de marques

- Marketing de l'offre: segmentation produits/clients, montée en gamme, innovation produits, lancement de produits, packaging, création de concepts, dynamique d'assortiments

- Activation business: gestion opérationnelle CA et budgets, business planning, prévisionnels et reporting, relations partenaires Trade et GSA, plans de conquête, animation réseaux de distribution

- Point de vente et communication : merchandising, signalétique, animations commerciales, campagnes trafic, plans de communication mass media, dispositifs d'animation on-line





Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Management opérationnel

Stratégie de communication