Claire HARDY

Je suis une communicante, douée pour créer des synergies et mettre les individus en relation, je maîtrise notre langue et suis dotée d'une aisance rédactionnelle et orale reconnue. Je sais m'appuyer sur les outils et la technologie de notre époque pour relayer les bons messages aux bonnes personnes, au bon moment. Fédératrice, créative et d'un esprit naturellement enjoué, je vous propose de porter votre communication d'entreprise au sein de votre structure :



-Piloter votre communication écrite interne et externe

-Gérer vos relations presse

-Gérer vos relations publiques

-Développer, asseoir et veiller à votre bonne e-réputation : gérer vos réseaux sociaux

-Animer votre site Internet



11 années d'expérience dans les carrières commerciales en B2B m'ont permis de mieux appréhender les enjeux et problématiques des décideurs d'entreprise.



4 années d'expérience en tant que créatrice et gérante d'une TPE dans l'organisation d'événements ont confirmé mon endurance, ma persévérance, mon tempérament d'entrepreneuse ainsi que talents créatifs et de communicante.



Être impliquée dans le mouvement associatif JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE à Rennes (mouvement des jeunes citoyens entreprenants) depuis fin 2007, m'a permis de réaliser combien j'attachais d'importance à la valeur humaine et à l'engagement citoyen.

En 2012, présidente de cette association, j'ai vécu une expérience humaine forte en équipe. J'ai appris à aller plus loin dans le dépassement de moi-même.



Ma conviction : avec audace, dynamisme, positivité, méthode et respect on va "plus vite, plus haut, plus fort" .



Mes compétences :

Evénementiel/

Négociation

Rédactionnelles et relationelles

Communication interne

Communication externe

Communication évènementielle

Marketing opérationnel

Marketing

Management de projets

Management d'équipe

Organisation d'évènements

Relationnel +

Vente

Relations presse

Communication

Management

Réseaux sociaux