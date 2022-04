Claire HARTWEG

Passionée par le domaine artistique, l'animation sociale allie création et relations humaines. Caferuis obtenu en 2012; après le domaine du handicap, je me suis investie depuis 10 ans auprès des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer, quel sens donner à la fin de sa vie, peut -on continuer à avoir une vie sociale jusqu'à la fin? Autant de questions qui me passionnent et interrogent ma pratique professionnelle.



Mes compétences :

Créativité

Ecoute

Implication

Organisation

Ponctualité