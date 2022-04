Claire HEES

Mon métier est celui du management, de la restructuration et du développement commercial de centres de profit de 3 à 300 Millions d’Euros dans le secteur de la santé.



Cette expérience a été acquise par l’exercice des fonctions d’études marketing, de direction marketing et ventes et de direction générale/BU/Country Manager dans des grands groupes de l'industrie pharmaceutique et du matériel médical (Pfizer, IMS Health, Enraf Nonius, Laboratoires Lavipharm et Fumouze).



Aujourd’hui, j’ai 20 années d’expérience de la définition de stratégies, du développement de nouveaux produits et du chiffre d’affaires en France et à l'international.



Je sais définir des objectifs de performance, les faire appliquer et surtout les contrôler. Je sais également conduire le changement et manager des équipes que je sais structurer tout en conservant productivité et motivation.



Et enfin, je maîtrise le volet social de la restructuration, à savoir la négociation avec les partenaires sociaux.



Mes compétences :

Management

Business development