Claire Hemery, céramiste, je suis diplômée des métiers d’art en céramique à Antibes,et des Beaux-arts de Toulouse.

Bénéficiant de plus de 10 ans de métier, je suis spécialisée dans l’illustration (jeunesse & adulte) sur papier et sur porcelaine.

Depuis 2011, j'ai créé ma marque de vaisselle sous le nom de MIDI10.

La technique utilisée sur porcelaine s'appelle la chromolithographie,

Ce procédé de décoration, consiste à imprimer les couleurs céramiques sur du papier gélatine (ne contient pas de plomb) puis à les transférer sur les pièces. Cela permet l’exécution de décors très fins et de coloris riches.

De plus, le résultat est très agréable au quotidien car tout les produits passent au four, micro onde et lave vaisselle!



La recette d’un bon chromo :

• 5% de papier

• 7% d’encre de chine

• 50% de créativité

• 9% d’impression

• 10% de couleur

• 5% d’eau

• 5% de plume

• 2% d’éponge

• 7% de cuisson

et toujours de l'humour



Mes compétences :

Art

Céramique

Chine

COMMERCE

Décoration

Dessin

E commerce

Encre De Chine

Graphisme

Illustration

Peinture

Site e commerce