Claire HERSBERGER

Québécoise d'ascendance suisse, je vis en couple avec un Français devenu Québécois d'adoption et notre fils. Après avoir grandi dans le Nord du Québec, j'ai vécu une vingtaine d'années à Montréal pour retourner vivre à la campagne en 1999. Bien que j'aie complété des études supérieures en langues et en traduction et que j'aie travaillé dans ce domaine environ sept ans, j'ai choisi de monter ma propre entreprise à l'âge de 27 ans. J'ai toujours été passionnée par les métiers de bouche, plus particulièrement la pâtisserie, que j'ai eu le privilège de découvrir lors de mes séjours en Suisse et en Allemagne où j'ai travaillé comme fille au pair alors que j'étais étudiante.

Maintenant que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés pour la dernière phase de développement de mon entreprise, je cherche actuellement un acquéreur pour mon affaire dans le but de réaliser un autre rêve: aller vivre en France avec ma petite famille et y monter un nouveau projet. Nous souhaitons nous installer en Midi-Pyrénées, plus précisément en Aveyron, une région que nous avons eu la chance de découvrir et d'apprécier pour sa beauté et la richesse de son terroir. Je vous invite à me rendre visite auArray.



Mes compétences :

Langues

Langues étrangères

Pédagogie

Relations humaines