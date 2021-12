Claire IDELOT

Enthousiaste, fédératrice, curieuse, persévérante, et rigoureuse, j'aime les nouveaux défis.



Après 10 ans chez le plus grand e-commerçant français, et m'être consacrée une année, j'aspire à mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique, innovante, et pertinente.



Les méthodes agiles de développement n'ont plus de secrets pour moi, j'excelle dans le travail de l'UX au service de la transformation.



Enthusiastic, unifying, curious, persevering, and meticulous, I like new challenges.



After 10 years for the biggest e-merchant in France, and give myself a year, I'd like share my skills with a dynamic, innovative and relevant company.



Agility methods had no secrets for me, my favourite expertise is work for the UX and CRO (conversion optimization rate) in same time.



Mes compétences :

Adexchange

Display

Marketing

Publicité

Web

Business development

E-business

Budgétisation

Analyse de données

Mobile

Responsive Design

Web design

Management