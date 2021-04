Claire JANKOVIC (DICKELÉ)

COMPÉTENCES :



Marketing :



Création et développement de boutique

Prospection et fidélisation de nouveaux clients

Relation clientèle française et étrangère

Réalisation de vente additionnelle

Création et développement de site internet et réseaux sociaux

Gestion et organisation d’événements

Négociation des partenariats (achats collections, vitrines, publicité)



Ressources Humaines:



Réalisation d’entretiens, et entretiens téléphoniques

Management et formation d’équipe

Établissement des documents administratifs

Gestion des litiges



Gestion des stocks:



Réalisation du merchandising et des vitrines

Gestion des collections et achats

Suivi des réassorts (statistique des entrées et des sorties)

Développement du CA, suivi des indicateurs commerciaux

Optimisation des marges



Mes compétences :

Vente

Responsable

Organisation

Luxe

Recrutement

E-mailing

Phoning

Production