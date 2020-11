Claire JEAMMET

Achats, approvisionnements et Gestion de la Supply Chain amont - Mets en place, structure et optimise la chaîne d'approvisionnement. Compétences négoce et produits manufacturés, domaines variés dont cosmétique, transposables dans d'autres domaines d'activités.



Processus de développement produits-packs, gestions des achats (production), des prévisions de ventes PIC SOP, du calcul des besoins MRP, de GPAO, ADV, calcul des prix de revient, permettant le contrôle de la Supply-Chain des entreprises. Compétences transversales dans l'entreprise.



Mes compétences :

GPAO

SAP

Supply chain

Microsoft Office

Key user ERP SAP

Négociation

Rigueur

Organisation du travail

Sage - Simax

Logistique

Autonomie

Polyvalence