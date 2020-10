Claire ROSENTHAL

Passionnée par l'univers de la communication et des relations humaines dans leur globalité, c'est tout naturellement que je me suis dirigée en Master Marketing et Communication Intégrée à Paris. Cette envie d'aller vers les autres m'a notamment poussé à participer à deux éditions des Startup Weekend afin de pouvoir rencontrer des personnalités uniques, riches et avec des compétences complémentaires aux miennes.



Grâce à mes 5 ans d'expérience en alternance dans des univers très techniques, je suis aujourd'hui capable de mener un projet de communication dans sa globalité : définir et mettre en place un plan de communication, réaliser l'identité visuelle et l'interface graphique d'un site internet.

En plus de ces compétences graphiques et stratégiques, je suis une personne curieuse, appliquée, polyvalente et ordonnée. J'aime mener mes projets de front et pouvoir amener de nouvelles perspectives à un projet.



Mes compétences :

Powerpoint

Excel

Pack office

Illustrator

Indesign

Photoshop