Clarence HENRY-DELHUMEAU

Diplômée d’une école de commerce spécialité RH, j'ai toujours été passionnée par la richesse et la complexité des relations humaines.



J'ai grandi dans une famille où régnaient confiance et respect mutuel créant ainsi une solide estime de soi. Je prends conscience de cette force pour gérer ma vie d’adulte.



Quand j'ai eu ma fille aînée je me suis penchée à mon tour sur le plus beau métier du monde : la Parentalité.

Parmi mes nombreuses lectures sur le sujet, j'ai été profondément touchée par le credo de Thomas Gordon. Partageant ce concept, je choisis de me former pour devenir formatrice Gordon.

Grâce à ces outils, à la fois simples et puissants, je propose de vous accompagner pour les mettre à profit et gagner en sérénité, à votre tour, dans le cadre de vos relations familiales et amicales.



Basée à Thionville je navigue entre Metz et Luxembourg et je me ferai un plaisir de répondre à toute autre demande.



Alors vous aussi, venez, montez à bord du bateau "Comme en famille"!

www.commeenfamille.com



Mes compétences :

Energie

Adaptabilité

Empathie

Dynamisme