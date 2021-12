Clarisse Burger



Passionnée par mon métier, j'ai enquêté et j'enquête toujours dans la presse écrite et multimédia. Mes domaines sont le marché des entreprises (PME et TPE), les nouvelles technologies et l'actualité juridique de l'Union européenne.

Après une expérience dans la presse spécialisée en nouvelles technologies ( 01 Business , 01net.com), j'ai évolué dans la presse économique (BFM 01Business, Le Nouvel Economiste, La Tribune) puis dans la presse spécialisée en santé globale.



Mes compétences :

Droit du travail, marché des PME

Nouvelles technologies, Métiers numériques

Réglementation européenne des professions réglementées