Clarisse CARON

La Naturopathie repose sur une approche globale de la santé et appréhende l'être humain dans sa globalité.



Elle ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, elle s'intègre dans une dynamique complémentaire. Elle accompagne sur le chemin de la santé par des techniques naturelles : hygiène vitale, nutrition, gestion du stress, techniques réflexes et biothérapie...



Sa démarche est axée sur la prévention par l'éducation et la responsabilisation de chacun pour devenir acteur de son bien-être et de sa santé.



"Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter." Dr Edward Bach



Iridologie

Bilans de Santé, Conseils personnalisés en Nutrition et Hygiène Alimentaire, Accompagnement en gestion du stress, Réflexologie plantaire

Massages bien-être

Spécialisée en santé intestinale

Accompagnement de de cure détox et jeûne



Consultation sur rdv en Cabinet à Arles et à distance



Rdv en ligne :

www.naturopathe-provence.com





Ecole libre de Naturopathie Aesculape

Praticien de Santé Naturopathe

Membre de l'UPSN (Union des Practiciens de Santé Naturopathes)



Mes compétences :

Nutrition

Réflexologie plantaire

Santé

Naturopathie

Aromathérapie

Bio

Phytothérapie

Nature