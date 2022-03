Clarisse HASCOËT

19 ans de consultation dans le secteur médico-social: accompagnement, évaluation, orientation et addictologie.



Mes domaines privilégiés d'intervention:

- La santé et la famille,

- La relation à soi et aux autres en situation professionnelle

Prévention des risques psychosociaux, Bien-être au travail

- Animation d'ateliers: La confiance en soi, gestion du stress, le Burn out, comment le prévenir? etc...



Mes compétences :

Psychologie clinique

Psychologie du travail

Ressources humaines

Coaching

Formation

Ecoute, soutien

Consultation thérapeutique

Accompagnement individuel