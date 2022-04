Francis HASCOET

Sa présentation



Après une carrière de 20 ans au sein de l'armée de l'Air, je viens d'entamer une reconversion professionnelle. Mon souhait est d'ouvrir un cabinet dans le domaine du bien-être et des soins naturels. J'ai toujours été passionné par ces domaines.

Je m'intéresse également au web marketing et au MLM.

Cela permet en effet de générer des revenus complémentaires en travaillant à domicile.

Et surtout de lier des contacts très enrichissants à travers le monde entier avec d'autres passionnés de ce domaine et d'atteindre tous ensemble le succès.

Ca peut être un travail de longue haleine mais qui apporte tellement de satisfactions !





J'ai un grand rêve (ou plutôt 2 dans 1) :

- accompagner un maximum de personnes vers la santé "physique"

- accompagner également tous ceux qui le désirent vers la santé "financière"



Afin de concrétiser ce rêve, j'ai trouvé le complément naturel qui accomplit véritablement des miracles.

J'ai pu le vérifier par moi-même car il a supprimé tous mes problèmes de santé, dont certains vieux de 30 ans ... et tout çà en 2 semaines !

C'est une tisane "santé" de laquelle je ne me séparerai jamais.



Plus d'informations ici : http://fontaine-de-jouvence.fr/blog/detox-cash





Mes compétences :

Massages MTC

Tâches classiques de secrétariat

Tâches d'administration RH

Aroma réflexologie pieds

Notions en phytothérapie

Reiki usui Tibet