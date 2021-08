Claude CLAUDE LAURENT (LAURENT)

Http://claudelaurent.com



Je peins sur tous supports. Avec les couleurs primaires et de façon stylisé.

Dans chacun de mes tableaux, j'intègre le monde.



Après avoir enseigné pendant la peinture sur bois depuis 1980 en France et en Californie, je suis disponible pour donner des cours de Recycl'Arts, associations, entreprises, etc...) Je souhaite monter un atelier de Recycl'Art dans mon nouvel atelier à Dourdan-



Tout en continuant de peindre des peintures murales dans des lieux publics, et privés, des meubles, peintures et objets. Je participe à des expositions et organise des expositions.



Je souhaite faire réaliser mes prototypes en petites séries, des reproductions de tableaux, paravents, mobiliers, lampes, céramiques et porcelaine, etc...



J'ai écrit un livre sur la peinture sur bois (dans les années 80) et je souhaite le faire corriger en bon français et le publier.



Mes compétences :

Peinture

Arts