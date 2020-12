Claude COULOUVRAT

COMPETENCES

Etablir des documents de production et en contrôler la conformité.

Planifier et ordonnancer la fabrication en fonction des commandes, des impératifs et des aléas.

Effectuer le lancement des documents de fabrication et suivre l'avancement de la fabrication.

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes.

Utilisation de logiciels de GPAO, ERP.

Apporter un appui technique à la production, à la logistique.

Contrôler la conformité de réalisation des commandes, des expéditions.