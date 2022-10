Claude FORTHOMME

Forte d'une expérience de 16 années dans l'immobilier, la formation et l'encadrement d'équipes, je suis prête à relever de nouveaux défis et à vous accompagner dans le développement de votre activité.

Mon sens de l'écoute, ma capacité d'analyse et mon adaptabilité me permettront de mettre en place une stratégie de réussite au sein de votre société.



Mes compétences :

Formation

Management

Langues (anglais - néerlandais)

Gestion de projet

Négociation commerciale

Stratégie commerciale

Recrutement

Développement commercial

Coaching