Claude GIRERD

Plus de vingt d'année d'expérience, m'ont permis de développer des compétences techniques et scientifiques dans l'agriculture et l'alimentaire.

Décidé à relever de nouveaux défis j'ai repris des études d’ingénieur d’AgrosupDijon où j’ai acquis de nouvelles compétences méthodologiques, notamment en management et sociologie des organisations.



Hier, comme formateur, j'ai pratiqué les sciences humaines au quotidien, riche au plan humain en enseignant l’économie, la biologie et les sciences agronomiques au sens large à des BTS apprentis et des adultes.



Depuis peu j'ai intégrer un poste de directeur d'exploitation au sein du lycée agricole des Hautes-Alpes, qui rassemble toutes les compétences acquises précédemment et me permet d'en développer de nouvelles.



Je souhaite continuer à développer des compétences et mon expertise dans les domaines liés aux sciences du vivant, et des sciences humaines, dans des entreprises ou des organisations professionnelles.



Merci d’avoir pris le temps de lire cette brève présentation,



A bientôt



Mes compétences :

Agronomie

Process

Qualité

Agroalimentaire

Agriculture

Rigueur

Production

Formation