Claude IMPINNA

Président de la SAS CIPB FORMATIONS

Directeur et associé du cabinet d'expertise comptable FIDUCIAIRE D'HERBAUGES pendant 20 ans

Consultant et coach auprès des entreprises Société CIAG

Administrateur de banque pendant 15 ans

formateur, examinateur et membre de jury d'examen.



Au cours de mes diverses expériences professionnelles dans le domaine du chiffre et du droit, j'ai accompagné les entreprises et dirigeants dans leur évolution professionnelle et personnelle.

Fort de cette longue expérience de la gestion des entreprises et du développement personnel, j'éprouve aujourd'hui le besoin de transmettre ce savoir pour aider à construire les forces de demain.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Harmonisation Energie des Lieux et du vivant