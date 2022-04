Frederique NEPVEUX

Je m’appelle Frédérique NEPVEUX, j’ai 50 ans je suis Psycho-praticien, Hypnothérapeute spécialisée dans le sevrage tabagique (IFHE O.LOCKERT et AFNH Olivier PERROT), Praticien E.F.T (ARCHE JM. GURRET),Reflexologue (IIRIngham M. SCHWEITZER), Maitre Enseignant en Reiki Usui ( Reiki Forum N. MOCANU)et Praticien en Soins énergétiques (Terre de Rêves Dr L. BODIN).



Formateur Consultant (780 heures CCI BAYONNE/SIPCA PARIS) spécialisée dans la gestion du stress, le développement personnel, la communication et l'accompagnement au projet, je peux intervenir en Entreprise, dans le cadre du Plan de formation, Cif, Dif, formations prises en charge par les OPCA.





J’envisage mes séances, comme un chemin de rencontre et de partage.



Je porte un intérêt au corps en tant que support des engrammes de notre histoire personnelle, le corps "est" la santé.



Je porte beaucoup d’attention sur le "comment" dire ce que l’on veut dire, sur la manière de voir les faits et les personnes, sur ce que nous sommes capables d’induire par nos propres projections et actions.





Si vous souhaitez CESSER DE FUMER c'est possible ! grâce à l'hypnose 1 à 2 séances suffisent généralement !



Sur St Jean de Luz, Pau (64), Bordeaux, Mios (33), Rumilly (74) Nantes (en cours d'organisation), Lille (59).



Les cours de développement personnel, conférences,consultations et ateliers sont ouverts toute l'année....



N'hésitez pas à me contacter : Les Ateliers de la Transformation : atelierstransformation@gmail.com ou 06 87 52 82 61, je me ferai un plaisir de vous accompagner....



A bientôt de vous rencontrer..... Bien cordialement - Frédérique



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Développement personnel

Gestion du stress

Hypnose

Réflexologie

Reiki

Reiki USUI

Relaxation

Soins énergétiques