Claude-Olivier BLANDIN

Actuellement Chasseur Immobilier Paris



Formation juridique (BAC+6), DEUG de droit, École de Notariat.

Clerc de Notaire SCP MONTRE CARTIER L'HERMINIER BOUTON HUGUES DEBAINS (2ans)

Négociateur Immobilier Haut de Gamme TILLIE ET ASSOCIES (PARIS 6) (2 ans)

Gérant-Fondateur d'un groupement de 3 agences immobilières COBELIMMO (Seine et Marne) (6 ans)

Conseil en gestion de patrimoine CABINET FIDELIUM (PARIS Étoile) (1 an)

Directeur Réseau Pôle Ancien PIERRE INVEST (NEUILLY/PARIS)



Mes compétences :

Construction