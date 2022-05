Louis-Marie BLANDIN

J’ai effectué un parcours professionnel dans le domaine bancaire de plus de 27 ans (1978/2001) en qualité de Juriste, puis de Responsable Commercial, et enfin, occupé une fonction de Directeur Commercial.



Parallèlement à cette activité, je me suis investi plus de 4 ans dans l’accompagnement des personnes en difficulté et en souffrance psychologique au sein d’une association reconnue d’utilité publique SOS AMITIE.

Ma pratique et la supervision mensuelle par des professionnels m’ont alors incité à m’impliquer vers une reconversion professionnelle dans le domaine thérapeutique.



Un évènement de vie particulièrement douloureux m'a ensuite conforté dans la voie de la relation d'aide.



j’ai obtenu depuis plusieurs diplômes liés à l’accompagnement psychothérapique et psychopédagogique des personnes en mal-être en situation de dépendance ou non, notamment celui de Psycho-Somatanalyste à l’EEPSSA.



J’ai complété mon cursus paramédical en suivant une formation reconnue en alcoologie, en psychopédagogie de la santé,t sur l’approche et le traitement de la personnalité borderline et sur l'accompagnement des traumatismes par les mouvements oculaires (IMO).



Mon activité se déroule maintenant sur 5 axes :



- la consultation en en cabinet privé de psychothérapie,

- L'accompagnement des demandeurs d'emploi et chômeurs

- La formation en comportemental et la création d'espace d'écoute et de prévention des risques psycho-

sociaux en entreprises et en associations,

- La supervision de la pratique professionnelle et l''animation de groupes de parole en institutions

- la formation dans des domaines liés à la santé (gestion du stress, fin de vie, risque alcool au travail, Alzheimer, harcèlement, gestion de conflit, ...)

- Enquêtes sur le bien-être au travail et préconisations



VOIR dans la rubrique SOCIETE le détail des prestations offertes.



Mes compétences :

Formation