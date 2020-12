Claude-Olivier BONNET

Depuis 14 ans je suis spécialisé dans le secteur de l'immobilier, ayant été DGA chez Foncia, DG à la SOCAF. En 2004 j'ai créé Pro Actif Développement afin de former et d'assister les professionnels de l'immobilier. J'ai rédigé 6 ouvrages professionnels, de 2010 à 2019 j'ai développé LE BON AGENT immobilier, un concept très novateur de services de qualité offerts aux clients en vue de fidéliser la relation commerciale entre le professionnel et ses clients. Gérant depuis 2007 du centre de formation La Rose des ventes.

Depuis février 2020 fondateur de l'Excellent Agent une plateforme d'intermédiation pour tout projet immobilier.



Mes compétences :

Action commerciale

Coaching

Commerciale

Formation

Formation et Coaching

Immobilier

le Management

Management