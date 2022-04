ELEPHANTBIRD SOFTWARE, "toute l'innovation au service des professionnels de l'immobilier"



• ELEPHANTBIRD Transaction, logiciel de transaction immobilière en mode ASP (en ligne)

Logiciel ultra-complet et simple d'utilisation : outils CRM pour votre suivi client, outils de gestion de vos ressources humaines (objectifs, commissions...), pilotage d'activité (stats, tableaux), en bref toutes les fonctionnalités requises pour une activité de transaction immobilière.



• ELEPHANTBIRD Transaction sur iPad

Application native, synchronisable avec les données du logiciel de votre agence et utilisable sans besoin de 3G ni de Wifi, cette application est dédiée aux négociateurs. Aussi bien sur le terrain qu'en agence, vous pourrez retrouver toutes vos données sur votre iPad, saisir des biens/contacts, faire des découvertes acquéreurs avec des outils ludiques, organiser vos visites et faire vos comptes-rendus directement sur place...



• Sites Internet immobiliers

Sur la base d'un modèle que vous aurez choisi, nous créons votre site internet et l'adaptons à votre charte graphique, pour commencer une activité ou tout simplement si vous manquez de temps pour le créer vous-même.

NOUVEAU : la version mobile de votre site est maintenant disponible !



• Espaces Clients (ou Suivi Propriétaire)

Gain de temps considérable pour l'agent immobilier, les propriétaires peuvent maintenant suivre par eux-mêmes et en direct les étapes de la vente de leur bien.



• Logiciel de gestion d'affichage dynamique en vitrine



Mes compétences :

Immobilier

Crm

Géolocalisation

Asp

Internet

Online