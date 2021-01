Claude PASCAL

Ma Carrière :

- De 1964 à 1981 : Chef comptable dans une entreprise de Machines Agricoles

- de 1981 à 2002 : Assistant Principal d'un bureau d'Expert Comptable

- De 2000 à 2011 : Directeur Financier dans une entreprise d'installations de grandes surfaces (Auchan, Géant, Carrefour, Leclerc, Casino etc..)

- A partir du 1/07/2011 : Retraite bien méritée et j'en profite pleinement avec mes enfants et mes petits enfants



Je me consacre également au développement de mon site http://biblibook.fr car j'adore l'informatique