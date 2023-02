Claudine Loquen est une peintre française née à Sainte-Adresse, en Normandie.

L'artiste a participé à de nombreuses expositions en France et à l'étranger. En 2011, le Sénat lui consacre une exposition personnelle dans le jardin du Luxembourg à Paris.



Quelques expositions de 2004 à 2017 :



Galeries partenaires :

Galerie Saint-Louis - Toulon (en permanence)

Galerie Cécile Charron - Paris (en permanence)

Galerie Rollin - Rouen

Galerie Mailletz - Paris (expositions personnelles)

Galerie Cap'Art - Quintin (expositions personnelles)

Galerie Le Poche Café - Dinan (expositions personnelles)

Galerie 29 - Audierne

Galerie Claire Corcia - Paris

Galerie Les Pyramides - Port Marly

Galerie Béatrice Bellat - Paris

Galerie de l'Entrepôt - Paris

Galerie 60 - SAM - Giverny

Galerie 5 mn d'arrêt - Chateauroux

Galerie La Gwal'art - Québec (Canada)

Galerie du Croissant - Bruxelles (Belgique)

Galerie Primo Piano Livingallery - Lecce (Italie)



Salons en France et à l'étranger :

Salon Comparaisons - Art en Capital - Grand palais - Paris

Salon d'automne - Mythes et Réalités (membre sociétaire) Paris

Salon d'automne international (SAI) Espagne, Chine, Japon, Israël, Luxembourg

Salon des Artistes Français - Art en Capital - Grand Palais - Paris

Salon d'automne - L'échappéé belle - Perros Guirec

Salon des Arts de Maisons-Laffitte (Invitée d'honneur)

Salon des arts de Cavan - Cavan

Salon d'automne - Yerville

Boz'art - Saint-Briac sur Mer

Business'Art - Espace Pierre Cardin - Paris



Festivals (art singulier) :

AmIs - Miermaigne - Authon-du-Perche

Biennale d'art singulier et naïf - Saint-Junien, Andresy

L'atelier singulier - Elbeuf Saint-Aubin

Festival International d'art singulier - Bézu Saint-Eloi

Festival d'art actuel - Dives-sur-Mer

Festival de Banne - Banne

Art et Liberté - Charenton-le-Pont

Les Singuliers au Prieuré Saint-Loup - Moret-sur-Loing



Art Fair :

Art Mez - Metz

Art Innsbruck (Autriche)

Art Affordable Art Fair - Paris

Lille Art Fair - Lille



Autres lieux :

Sénat -Jardin du Luxembourg - Pavillon Davioud - Paris (exposition personnelle)

Château de Grouchy - Osny (exposition personnelle)

Château Jander - Listrac Médoc (exposition personnelle)

Château de Gordes - Gordes (exposition personnelle)

Château de Bricquebec - Le Chartrier - Bricquebec (exposition personnelle)

Château d'Harcourt - Chauvigny (exposition personnelle)

Chapelle Saint-Jacques - Mantes (exposition personnelle)

Mairie du 4e - Princesses Singulières - Paris (exposition personnelle)

Les Timandines - Luxembourg (expositions personnelles)

Le Carre a la Farine - Versailles (exposition personnelle)

La Maison du meunier - Sannois (exposition personnelle) Le studio éphémère - Galerie de créateurs - Rouen

Mairie d'Eragny- Espace des Calandres - Emotions figurées - Eragny

Espace Roger Lemelin - Québéc (Canada) (exposition personnelle)

Château de Rully - L'art au château de Rully

Chapelle des Sépulcrines - Reg'art actuel - Visé (Belgique)

Château de Waroux - Waroux (Belgique)

Maison du Limousin - Paris

La grande expo internatonale - Québec (Canada)

Musée de la Halle Saint-Pierre - Les Métamorphosées - Paris

Musée d'art Spontané - Evere (Belgique)

Art Space International - Alliance française - Atlanta (USA)



Bibliographie :

Portrait Art Today - éditions Patou, tomes I et II

Nature Art Today - éditions Patou, tome II

Guide des Ateliers d'artistes - éditions Patou

Bible de l'art Singulier,éditions Lelivredart, tomes II, III, IV

Claudine Loquen - éditions Lelivredart, textes de S.Loquen

Claudine Loquen - éditions Lelivredart, textes de JP Gavard-Perret

Claudine Loquen : Le Bonheur de la sensualité naïve - Univers des Arts

Magazin'art - Québec (Canada)

Guide de Roussan - Québec (Canada)



Illustration :

"Comme en semant" - édtions SOC & FOC - textes de Ph. Quinta,

Illustrations de Claudine Loquen



Distinctions :

Prix Jean Anouilh (Salon d 'automne de Paris) - 2014

Prix France-Europe (CIAZZ-Canada) - 2008



Formation :

Autodidacte



