Elsa LARAKI

Lorsque la parole ne suffit pas ou n’apporte pas de mieux-être, la création nous ouvre d’autres formes d'expression et de nouvelles sources de compréhension.



Je propose des séances d'art-thérapie individuelles, des ateliers en groupe ainsi que des formations sur-mesure en développement personnel et relationnel.



Les points communs à mes différentes activités :

* l'adaptation aux besoins exprimés

* un accompagnement individualisé

* la création comme approche privilégiée d'ouverture à soi et aux autres



Les mots, les couleurs, les formes, les gestes et les sons peuvent s’allier pour éclairer le sens de nos difficultés et transformer notre état intérieur...



Mes compétences :

Accompagnement psychologique

Art thérapeute

Art thérapie

Création

Créativité

Développement personnel

Formation

Formatrice

Management

Psychothérapie