Claudine MARTIN (AUBRÉE)

Mon leitmotiv: la coordination des équipes, l'intégration de chacun selon son origine, son parcours initial, ses choix de vie, le "faire grandir". L'échec doit être vécu comme une expérience

La responsabilité sociétale de l'entreprise : axe stratégique incontournable

Motivée par la coordination et la mutualisation des savoirs, mes missions transversales m’ont amené à jouer un rôle majeur de conseil et pilotage auprès de différents représentants industriels, en lien avec les partenaires et acteurs externes, et toujours à l'écoute des équipes opérationnelles.

Je suis convaincue que la réussite d’un projet repose sur un savoir-faire qui allie à la fois une présence terrain et la coordination de différents acteurs, avec la recherche de solutions diverses et l'amélioration continue.

La prévention des risques est un levier à ne pas sous-estimer pour être performant et mettre en oeuvre la responsabilité sociétale de l'entreprise, avec l'humain au cœur du dispositif l



Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Développement durable

Animation de réseau

Agroalimentaire

Management: équipe - projet

Audit

Conseil

RSE

Veille

Coordination

Performance

Sécurité

ISO 9001, 14001, 18001, 22000