Clavelli CHRYSTEL

Bonjour,je me présente chrystel clavelli ,j'ai 46 ans,et je suis neurothérapeute.Etre ici, et maintenant,c 'est d'abord l'aboutissement,et en même temps ,la continuité d'un fabuleux,et extraordinaire voyage à travers l'humain dans tout ce qu'il à de plus magiique! et aussi de plus complexe!.Mon histoire à été atypique,et tumultueuse!.Comme beaucoup de personnes,je portais en moi des blessures,qui influaient sur ma vie,sur mes comportements!Mais malgré tous cela,mon inconscient lui savait ,que j'avais ,et que j'ai une mission de vie entre mes mains!.Que chaque être humains,trouvent sa plaçe dans ce monde!.Mais,il me manquait ,les clés qui ouvrent,les portes de notre inconscient.!

Et c'est là que débuta,ma formation,pour être neurothérapeute,et enfin,tous s'éclaira,et ma vie sera plus jamais,la même!Croyez moi il peut en être de même,pour vous!.Alors,que choissirez vous,et quand!. Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE

LEADER

LOIS METAPHYSIQUES

COMMUNICATION