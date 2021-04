Clémence DUPONT

Je suis passionnée par compréhension des consommateurs et l'accompagnement des marques dans leur stratégie. Ma curiosité, mon dynamisme et mon excellent relationnel sont appréciés au quotidien.

Forte de 5 ans d'expérience en Institut d'études et en entreprise de grande consommation sur des problématiques Client, Marketing et Publicité, je suis à la recherche d'un nouveau challenge à Bordeaux.

Au sein d'Ipsos : études internationales, Tracking, Pré Tests, Post Tests.



Mes compétences :

Marketing

Publicité

Analyse de données

Études marketing

Études quantitatives