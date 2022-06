Clemence RAVIER

Ingénieur de l'ISARA-Lyon, spécialisé en AgroEcologie



Je me suis d'abord orienté vers la recherche, avec des travaux conduits sur la conception-évaluation de systèmes de cultures innovants et sur l'innovation en agriculture.

Puis, pour des raisons personnelles, et le choix de me consacrer à ma famille, j'ai fais évoluer mon projet en testant l'enseignement en lycée agricole. Riche et diversifié, cette expérience m'a permis de rapidement me familiariser avec l'aménagement du territoire notamment sur la gestion forestière, l'urbanisme et la prise en compte de l'environnement dans le développement territorial.

Un besoin de retourner sur des thématiques concrètes avec un lien directe au terrain, m'ont conduit aujourd'hui, à la chambre d'agriculture du Jura en qualité de chargée de mission agro-environnement. J'opère principalement en tant qu'animatrice sur la thématique de l'eau et de la biodiversité et en tant que conseillère technicienne sur l'agroforesterie.



Ces expériences m'ont permis d'acquérir

- des compétences techniques et théoriques en agronomie, de manière générale sur l'agriculture, sur la gestion et la protection de l'environnement et les organismes porteurs de projets de développement territorial,

- des savoirs et savoir-faire procéduraux sur la gestion de projet, l'animation de réunion, ateliers de conception d'innovation ou Lab, la capitalisation de données pour la production de livrables adaptés au public, la construction de protocole de suivi d'expérimentation, la pédagogie et la médiation