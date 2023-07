Clémence VALSESIA

Mes principales missions sont:



- Assurer l’approvisionnement des 5 plateformes Logistiques à travers la France

- Mettre en place et paramétrer un progiciel d’approvisionnement (AZAP) pour le réseau magasin

- Améliorer les processus Logistique

Pour cela je réalise les activités suivantes :



- Mise en place d'une fonction supply chain

- Pilotage de groupe projet

- Analyse des évolutions des ventes

- Mise en place de tableaux de bords

- Assure l'approvisionnement du réseau THIRIET

- Assure l'approvisionnement des produits de négoce

- Mise en place d'un progiciel de prévision et planification de supply chain.

- Définition du cahier des charges avec la direction informatique et commerciale

- Rédaction du retro planning

- paramétrage et optimisation du progiciel et de la base produits

- paramétrage et optimisation du module planification

déploiement et recette

- Formation des utilisateurs

- Mise en place de l'EDI (Echange de Données Informatisées)

- Réorganisation des flux amont de transport

- Mise en place d'une gestion des emballages de produits à marque THIRIET

- Assure le suivi de ruptures produits du réseau THIRIET

- Assure le suivi des niveaux de stock des produits

- Assure dans le cadre de remplacement les plans de transport

- Participation au projet pédagogique des parcours de la Logistique



Mes compétences :

Amélioration Continue

Logistique

Management