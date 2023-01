Clément ALABERGÈRE

Ma formation d'ingénieur paysagiste au sein de l'INHP me permet d'être très polyvalent et de pouvoir communiquer avec l'ensemble des acteurs d'un projet d'aménagement paysager, urbain ou architectural.

Depuis 6 ans ans au sein de l'agence Laverne, les affaires qui me sont confiées me permettent de faire preuve d'une parfaite autonomie, d'une maîtrise du management d'une équipe de 2 à 4 personnes et de prises de reponsabilités quotidiennes.

Je maîtrise l'ensemble des phases qui composent une mission de maîtrise d'oeuvre (Concours, Esquisse, AVP, PRO, DCE, ACT, VISA, EXE, DET, AOR) dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain et paysager et ce quelle que soit l'envergure du projet (3ha à 90ha). Je sais également faire preuve d'une grande exigence lors des échanges avec les entreprises en phase DET et AOR.



Mes compétences :

Management de projet

CAO/DAO

Appels d'offres

Responsabilité

Esprit d'équipe

Rigueur

Projet Urbain

Ingénierie

Techniques de plantation et botanique