Clément BABLON

Depuis 2011, j'ai rejoint ATEXIS France en tant que Project & Business Manager. ATEXIS est une filiale solution du groupe ALTEN. J'encadre une équipe d'ingénieur et technicien méthodes intervenant en support production, projets et transfert industriels, phase série ou industrialisation.



De 2007 jusqu'à fin 2010, j'ai fait partie du groupe Assytem en tant que Consultant pour l'industrie. J'ai eu la chance de participer au changement de la chaîne logistique sur l'usine PSA d'Aulnay, expérience très riche tant sur le plan technique que sur le plan humain.



Après une formation au secteur de l'énergie et à la gestion de projet en 2009, j'ai travaillé à l'accompagnement d'EDF dans le cadre du projet Renouveau portant sur la rénovation de ses usines hydrauliques.

Puis j'ai été détaché en Angleterre pour coordonner l'activité d'un fournisseur.



Diplômé ingénieur ENSIAME, j'ai complété ma formation par une année de master en management général de l'entreprise à l'IAE d'Aix, pendant laquelle j'ai pu approfondir l'organisation et les fonctions globales de l'entreprise, expérience multi-culturelle et internationale (grâce au programme Full-English-Track).



N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Aéronautique

Production

Ingénierie

Qualité

Automobile

Métallurgie

Amélioration continue

Recrutement