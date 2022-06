Sébastien PASTRE

C'est après une première expérience dans le monde bancaire que j'ai décidé de changer de domaine d'intervention et de me tourner vers l'assistance à maîtrise d'ouvrage.



C'est en effet le seul métier qui me permet de faire profiter à mes clients, à la fois mes connaissances fonctionnelles du tertiaire financier (Assurance, Retraite, Prévoyance...), et en même temps de mon attrait pour le monde informatique.



Je suis devenu indépendant au début de l'année 2012 afin de favoriser une relation privilégiée avec mes clients.



Mes compétences :

Analyse de besoins

Rédaction d’expressions de besoins et de cahiers

Rédaction d’expressions de besoins

Validation de spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle de SI

Rédaction et gestion d'anomalies

Suivi de projet

Préparation aux formation

Retraite Complémentaire

AMOA