Clément BAZIN

Depuis 10 ans chez Antargaz-Finagaz dans le domaine de la distribution de gaz aux particuliers et aux professionnels, j'ai pu évoluer sur différents métiers tels que Répartiteur, Analyste Logistique et désormais Manager opérationnel d'une équipe de 16 répartiteurs. Mobile et motivé, mon implication et mon esprit d'analyse m'ont permis de mettre en place de nouveaux projets dans l'entreprise et de participer à la fusion entre les équipes ex Totalgaz et ex Antargaz



Mes compétences :

Travail en équipe

Organisé

Gestion de projets

Logistique

Management

Service client