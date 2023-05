Clément BAZIN

De caractère curieux, je me suis lancé dans des études orientées Chimie pour comprendre la matière.

Après les classes préparatoires, j'ai choisi la formation d'ingénieur à l'ENSCL (Chimie Lille) pour faire de cette passion mon métier.



J'ai orienté mes stages dans le développement et la formulation de polymères. J'ai vécu à l'étranger 10 mois au total lors de mes stages et d'un semestre d'étude en Allemagne pour obtenir un niveau courant en anglais et en allemand.



Aujourd'hui je travail pour le marché des coatings. Mon rôle est de développer des nouveaux liants et d'être le contact technique de nos clients européens.



Mes compétences :

Polymères

Management

Gestion de projet

Caractérisation des matériaux

Chimie

Formulation

Elastomères

Études de faisabilité