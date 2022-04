Carine YVON

Passionnée par la chimie et l'innovation, je veux poursuivre ma carrière dans la recherche et le développement pour relever les challenges technologiques auxquels notre monde contemporain doit faire face.



Mon projet de thèse, basé sur le développement de synthèses innovantes et à la frontière entre la chimie organique et minérale, m’a permis d’acquérir de solides compétences dans divers domaines de la chimie. De par cette expérience j'ai également développé des qualités essentielles pour le management de projets comme la persévérance, la résolution de problèmes, l'organisation, l'attention au détail, le travail d'équipe et une communication efficace.



Issue de l’Ecole Nationale Supérieure de chimie de Lille (ENSCL), j’ai également une formation d’ingénieur chimiste généraliste avec des connaissances dans divers domaines scientifiques (e.g. polymères, catalyse, physico-chimie) et une grande capacité d’apprentissage.



Ma langue maternelle est le français, mais je parle également anglais couramment après plus de quatre ans passés à travailler au Royaume-Uni. J'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu multiculturel lors de mon doctorat où j'étais entourée de plus de 50 chercheurs de 14 nationalités différentes ; J'aimerais retrouver ce contexte enrichissant lors de mes futures missions.



Compétences transversales:

- élaborer et planifier les expériences;

- tirer des conclusions des résultats expérimentaux;

- manager des projets au sein d'une équipe de travail;

- travailler dans un environement de travail multiculturel;

- respect des délais;

- être autonome et organisée;

- travail d'équipe;

- rédaction d'écris scientifiques;

- présentation de comptes rendus en Anglais.



Compétences techniques:

- synthèse organique;

- synthèse minérale;

- caractérisation de composés organiques ou minéraux (RMN, IR, UV-Vis, HPLC, spectrométrie de masse (ESI-MS), ATG, DSC);

- chromatographie (manuelle et automatisée);

- synthèse peptidique (manuelle et automatisée);



Mes compétences :

Gestion de projet

matériaux hybrides

Adaptabilité

Chimie analytique

Rédaction scientifique

Travail en équipe

Implication

Chimie

Communication en anglais

Organisation du travail

Chimie organique