Clément CAPO

Bonjour à tous et bienvenue.



Vous trouverez sur ce site plusieurs travaux réalisés durant mes emplois, stages ou missions professionnelles.



Mes compétences :



GRAPHISME ET MONTAGE : Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffect, Dreamweaver, Aftereffect. LANGUES : Anglais - courant, Espagnol - Intermédiaire



LANGAGE : html, css, php, SQL, Javascript. FRAMEWORK : Bootstrap UX / UI



CMS : Prestashop, Wordpress, JOOMLA



SEA : Solides connaissances, Campagne organisées et détaillés efficaces, formation GOOGLE ADS



SEO : Nombreuses formations , Gestion et liaisons (avec SEA) Google Searchconsole, PageSpeed Insights, Analytics,et business + SEMrush.



RELATION PRESSE : Gestion dossier de presse, partenariats, contact



RÉSEAU : Installation serveur, HYPER V , Ad, SQL configuration de base. Installation de SAGE100C



Je travaille actuellement chez PORTEMETAL en CDI en tant que Responsable de communication et Webmaster



J'ai travaillé de Juin 2013 à Juin 2014 en tant que Chargé de communication et Webmaster en CDD pour la Communauté de Communes de Lunel.

Je me suis occupé des sites web unpianosouslesarbres.com et ville-lunelviel.fr, de la communication visuelle (flyers, affiches, packaging)

mais aussi dans la gestion des réseaux sociaux jusqu'à l'organisation de nombreux événements (inaugurations, fêtes, concerts).



Concernant mes études j'ai réalisé un BTS dans le management puis j'ai intégré l'ISCOM école de publicité.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon CV et me contacter par mail.



Bonne journée et à bientôt



Cordialement,

Clement Capo