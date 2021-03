Tristan KROEMER

President du groupe KLR SERVICES comprenant les sociétés K.L.R NETTOYAGE et GAMADA EAU ET ASSAINISSEMENT Montpellier.

En activité depuis octobre 2013.

Notre secteur d'activité va de Perpignan à Marseille.



Nos activités sont:



- Entretiens de résidences.

- Entretiens de bureaux.

- Vitrerie.

- Remise en état fin de chantier.

- Remise en état après sinistres (incendie et inondations).

- Assainissement.

- Recherche de fuite / passage caméra.

- Réparation de fuite / de réseaux.

- installation et entretien de poste de relevage.

- installation et entretien d’assainissement non collectif type fosse septique.

- installation et entretien de bac à graisse.



http://www.klr-nettoyage.fr/



Mes compétences :

Management

Commerce

Informatique

Marketing

Communication

manager

commercial

Transport

Logistique

Gestion de centre de profits

Technique et méthodologie secteur propreté