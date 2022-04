Erwan JAFFRELOT

Bonjour à tous,

Apres plus de 10 ans dans le secteur de la restauration notamment en poste de responsable avec notamment la gestion d'équipe de 20 collaborateurs.



J'ai intégrer en 2016 la société Allianz Parters dans le secteur de l'assistance.

A ce jour, chargé clientèle au pôle conseil pour la partie voyage, mon but et d'acquérir une expérience dans l'assurance /assistance afin de pouvoir évoluer vers un poste à responsabilités.



J'ai également un site dédié au Animaux. En effet les Animaux sont une passion que je souhaite partager.



Bien à vous



Mes compétences :

Management de la qualité

Normes Qualité

Caisse enregistreuse

Management d'équipe

Formation

Gestion des risques

Comptabilité

Gestion client

Gestion fournisseurs

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet