Pauline AYATS

Déjà diplômée d'un master en Marketing et Communication, je suis actuellement en train de suivre une formation complémentaire d'attachée de presse par correspondance et suis à la recherche d'un emploi pour vous faire profiter de mes expériences passées et mettre mes acquis du domaine médiatique en pratique.

Forte de plusieurs stages et emplois en France comme à l'étranger (à New York notamment dans l'immobilier haut de gamme), forte également d'une année de transition à l'étranger qui m'a fait murir, m'a permis de me connaitre et d'acquérir une anglais courant, je suis déterminée à trouver un poste de qualité afin de mener à bien un projet professionnel très solide.



Je vous propose de visiter mon profil et de me contacter pour plus d'informations.

Bonne visite.



Pauline.