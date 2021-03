Clement FLORES

Analyse/ Audit/ état des lieux Ensuite Solutions en concertation et en adéquation avec les textes en vigueur sur l'Eau du Pays .Réalisation/dépollution/décontamination/ réutilisation des eaux usées traitées et mise en service et remise des documents contractuel.

La SASU ACFC36 a été créée en 2016 après une remise en question personnel lorientation sur leau et son utilisation a été une évidence Et grâce à des partenariats solide elle est à même de répondre a tout ce qui est lié leau par des audits suivis détude avec des solutions dans tous les domaines comme :



- Assainissement Agriculture- Aquaponie-Les stations épurations- Les Filtres plantés

- Les eaux de process (fabrication)-Les problèmes de calcaire Fer Manganèse .

- Les stress hydrique-Lisiers-Ferme délevage-Maraichage-Culture hors Sol

- Intrants -Légionelle-Staphylocoque-Salmonelles-E. Coli-Listéria-SARM-Bacille-Spore...

- Les Ovins-Bovins-Porcins-Volailles-Pisciculture-Animaux de la ferme-Zoo

- Lutte contre le Calcaire Fer Manganèse Legionella Algues Bactéries dans leau

- Usines Cellulose-Laiteries-Traiteurs-Camping-Bassins-Boucle de Chauffage-Piscine...

- Boulangeries-Irrigations-Coiffeurs-Plombiers-Pluviales-SPANC-ANC-ASC

- Potabilisation de leau-désinfection-Fongique-Préventif





Possibilité de fabriquer un désinfectant hautement biocide, sporicide, fongicide et germicide qui a la capacité de tuer tous les types de micro-organismes (bactéries, virus, moisissures, spores et champignons).

Sûr écologique et sans danger pour lutilisateur, lélément actif résultant de cette réaction chimique est lacide hypochloreux HOCl, ou chlore actif. Cest un acide naturellement produit dans le corps humain pour combattre les infections. Leau ainsi traiter permet non seulement de détruire les bactéries, mais aussi de renforcer le système immunitaire des animaux et les rendre plus résistants aux maladies.

Son efficacité est totale dans lélimination des salmonelles, Escherichia coli (E. coli), bacille pyocyanique (pseudomonas aeruginosa), Legionella pneumophila, anthrax, staphylococcus, listeria, SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline), virus de la grippe, norovirus.



