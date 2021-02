Clément MIQUEL

Idée Blanche recrutement, recherche pour un de ses clients éditeur de logiciel spécialisé dans la grande distribution, des Ingénieur D'études Et Développement C# Asp.Net H/F



Sous la responsabilité d'un Chef de projet, vous êtes en charge de tout ou partie de la conception technique et de la réalisation de ces applications en C# / .Net.



Vous intervenez sur des solutions multi-canal à haute valeur ajoutée technique et fonctionnelle (SI magasin, web, smartphones, tablettes, ...), en apportant de bonnes pratiques de développement tout en prenant en compte les problématiques de performance et haute disponibilité.



Les postes sont a pourvoir sur Nancy et Toulouse