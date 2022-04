Bonjour !

Je m'appelle Clément NICOLAS, j'ai 22 ans, et je suis actuellement en contrat de professionnalisation, dans le cadre de mon alternance à l'ETNA, chez la société Sopra Steria.

J'ai un diplôme de licence informatique à l'UPMC, et je recherchais une formation plus pratique, qui me mettrait directement en situation d'entreprise. Au cours de ma licence, j'ai utilisé beaucoup de Java, mais j'ai par ailleurs acquis une vision globale de l'informatique (de l'assembleur au web), qui me permet de m'adapter aisément.

A l'ETNA, je vais continuer à me former, tout en travaillant à plein temps (ou peu s'en faut) dans l'entreprise.

Ma mission actuelle est une TMA, sur des applications JEE et JavaScript.



Mes compétences :

Java

Administration système

Ruby

C#

Python

PHP

Microsoft Windows

Linux

HTML

Active Directory

UML

Github

Django

AngularJs

JavaScript

JQuery

Ado.net

Windows Communication Foundation

Spring Framework

Spring security

Backbone

Ionic Framework

Hibernate

Java EE

Microsoft .NET

XAML

Entity Framework