Clément NICOLAS

Plus de 7 ans d’expérience dans le Commerce International et notamment en Chine.

Autonome, Entrepreneur, Polyvalent



Cela m'a permis de gérer l’intégralité du processus commercial aussi bien pour un produit que pour un service et mes capacités organisationnelles.



D'un esprit résolument axé sur les résultats, je serais ravi de vous aider dans votre développement.



Mes compétences :

Achat

Anglais

Asie

autonome

Business

Business developer

Business development

Business development manager

Business manager

China

Chine

Chinois

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Commercial export

Entrepreneur

Esprit d'équipe

Export

Facilité d'adaptation

Fast learner

Import

Import Export

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

International

Manager

Organisation

Organized

Polyvalent

sens de l'organisation

Sourcing

Team Player